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На узбережжі Одещини підірвали міну (відео)

2 лютого 2025 09:43
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Одещині військові підірвали морську міну
Вибух міни у морі. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На узбережжі Одеської області було виявлено морську міну, яку винесло штормовими хвилями. Військові моряки її оперативно знешкодили та нагадали, що у регіоні триває мінна небезпека.

Про це у неділю, 2 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У ВМС ЗС кажуть, що був здійснений контрольований підрив міни у прибережних водах. Вибухонебезпечний предмет був ліквідований без ризику для цивільного населення.

"У випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати", — наголосили військові моряки. 

Мінна загроза біля моря

Вони також нагадали, що через бойові дії в Чорному морі існує загроза дрейфуючих мін, які можуть опинитися поблизу берега. Громадян закликають бути вкрай обережними та дотримуватися правил безпеки, а у разі виявлення небезпечного предмета слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Також додамо, що в Одеському регіоні продовжує діяти заборона на відвідування неперевірених ділянок узбережжя через загрозу мінної небезпеки. Ознайомитися з  безпечними пляжами можна за посиланням

Контакти екстрених служб

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, понад 21 мільйон гривень планується витратити на доброустрій муніципального пляжу для інвалідів в Одесі. Також ми писали, що  в Одесі забудовник отримав документи на будівництво восьмиповерхового будинку біля інклюзивного пляжу.

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