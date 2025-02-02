В Одесской области военные взорвали морскую мину

Взрыв мины в море. Фото иллюстративное: УНИАН

На побережье Одесской области была обнаружена морская мина, которую вынесло штормовыми волнами. Военные моряки ее оперативно обезвредили и напомнили, что в регионе продолжается минная опасность.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В ВМС ВС говорят, что был осуществлен контролируемый подрыв мины в прибрежных водах. Взрывоопасный предмет был ликвидирован без риска для гражданского населения.

"В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать", — отметили военные моряки.

Минная угроза у моря

Они также напомнили, что из-за боевых действий в Черном море существует угроза дрейфующих мин, которые могут оказаться вблизи берега. Граждан призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасности, а в случае обнаружения опасного предмета следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Также добавим, что в Одесском регионе продолжает действовать запрет на посещение непроверенных участков побережья из-за угрозы минной опасности. Ознакомиться с безопасными пляжами можно по ссылке.

Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, более 21 миллиона гривен планируется потратить на благоустройство муниципального пляжа для инвалидов в Одессе. Также мы писали, что в Одессе застройщик получил документы на строительство восьмиэтажного дома возле инклюзивного пляжа.