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На побережье Одесчины взорвали мину (видео)

2 февраля 2025 09:43
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области военные взорвали морскую мину
Взрыв мины в море. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На побережье Одесской области была обнаружена морская мина, которую вынесло штормовыми волнами. Военные моряки ее оперативно обезвредили и напомнили, что в регионе продолжается минная опасность.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В ВМС ВС говорят, что был осуществлен контролируемый подрыв мины в прибрежных водах. Взрывоопасный предмет был ликвидирован без риска для гражданского населения.

"В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать", — отметили военные моряки.

Минная угроза у моря

Они также напомнили, что из-за боевых действий в Черном море существует угроза дрейфующих мин, которые могут оказаться вблизи берега. Граждан призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасности, а в случае обнаружения опасного предмета следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Также добавим, что в Одесском регионе продолжает действовать запрет на посещение непроверенных участков побережья из-за угрозы минной опасности. Ознакомиться с безопасными пляжами можно по ссылке.

Контакты экстренных служб

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, более 21 миллиона гривен планируется потратить на благоустройство муниципального пляжа для инвалидов в Одессе. Также мы писали, что в Одессе застройщик получил документы на строительство восьмиэтажного дома возле инклюзивного пляжа.

Одесса Черное море взрыв Одесская область Новости Одессы мина
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