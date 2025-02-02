Крымский мост — как Россия защищает сооружение

Незаконно построенный мост через Керченский пролив. Фото иллюстративное: росСМИ

Оккупанты продолжают усиленную охрану Крымского моста, используя различные заграждения и современные системы ПВО. Однако эти меры не гарантируют полной защиты, ведь в Крыму регулярно фиксируют взрывы на военных объектах.

Что происходит вокруг моста, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам Плетенчука, оккупанты устанавливают многочисленные заграждения, затапливают баржи, обустраивают гидротехнические сооружения и даже укрепляют системы противовоздушной обороны. Однако погода и силы ВСУ всячески этому противодействуют.

"Время от времени во время штормов часть этих заграждений выбрасывает на побережье или они просто исчезают. Некоторые баржи периодически исчезают, что видно на спутниковых снимках", — пояснил военный.

Он говорит, что, несмотря на это, россияне не жалеют ресурсов для восстановления заграждений и постоянно укрепляют оборону моста, стягивая туда как можно больше систем ПВО. Кроме физических препятствий, оккупанты уделяют особое внимание усилению режима охраны Крымского моста.

"Мост охраняют как внешне, так и внутренне. Это и усиленный пропускной режим, и привлечение подразделений росгвардии. Но ключевую роль в защите играет ПВО, которую россияне оперативно восстанавливают, если она несет потери", — отметил спикер ВМС.

Взрывы в Крыму

Однако ситуация в Крыму все равно остается нестабильной, добавляет спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук намекнул, что украинские Силы обороны продолжают работать по целям на оккупированном полуострове.

"Вы регулярно слышите, что в Крыму что-то взрывается. Часто это случается в закрытых локациях, и не всегда можно говорить о деталях. Но процесс продолжается, и он не останавливается", — подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Черном море снова зафиксированы вражеские корабли, среди которых носитель крылатых ракет "Калибр". Также мы писали, что на побережье Одесской области была обнаружена морская мина, которую вынесло штормовыми волнами.