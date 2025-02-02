Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Напруга у Чорному морі — споряджені ракетоносії на рейді arrow

Напруга у Чорному морі — споряджені ракетоносії на рейді

2 лютого 2025 10:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія тримає ракетоносії в Чорному морі
Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на неділю, 2 лютого, у Чорному морі знову зафіксовано ворожі кораблі, серед яких носій крилатих ракет "Калібр". Ракетоносій може завдати до чотирьох ударів за раз по території України. 

Про це у неділю, 2 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Напруга у Чорному морі — споряджені ракетоносії на рейді - фото 1
Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

У Чорному морі зафіксовано два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цього судна може сягати чотирьох ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному перебувають шість російських суден, два з яких здатні нести до 22 "Калібрів".

Рух через Керченську протоку

Протягом доби через Керченську протоку пройшло шість суден у напрямку Чорного моря, з яких два продовжили рух до Босфору. Також до Азовського моря увійшли чотири судна, одне з яких прямувало з Босфору.

У ВМС наголошують, що окупанти продовжують ігнорувати міжнародні норми, приховуючи рух своїх суден. Росіяни вимикають системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, оскільки ускладнює моніторинг руху ворожих суден та підвищує небезпеку для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, унаслідок російського удару по Полтаві зросла кількість загиблих до 12 людей, серед них двоє дітей. Також президент України Володимир Зеленський відреагував на скид російськими військами авіабомби у Суджі Курської області.

Одеса Чорне море Новини Одеси калібри загроза кораблів ракетоносій