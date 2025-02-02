Росія тримає ракетоносії в Чорному морі

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на неділю, 2 лютого, у Чорному морі знову зафіксовано ворожі кораблі, серед яких носій крилатих ракет "Калібр". Ракетоносій може завдати до чотирьох ударів за раз по території України.

Про це у неділю, 2 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у морях

У Чорному морі зафіксовано два російські кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цього судна може сягати чотирьох ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному перебувають шість російських суден, два з яких здатні нести до 22 "Калібрів".

Рух через Керченську протоку

Протягом доби через Керченську протоку пройшло шість суден у напрямку Чорного моря, з яких два продовжили рух до Босфору. Також до Азовського моря увійшли чотири судна, одне з яких прямувало з Босфору.

У ВМС наголошують, що окупанти продовжують ігнорувати міжнародні норми, приховуючи рух своїх суден. Росіяни вимикають системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, оскільки ускладнює моніторинг руху ворожих суден та підвищує небезпеку для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, унаслідок російського удару по Полтаві зросла кількість загиблих до 12 людей, серед них двоє дітей. Також президент України Володимир Зеленський відреагував на скид російськими військами авіабомби у Суджі Курської області.