Россия держит ракетоносители в Черном море

Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на воскресенье, 2 февраля, в Черном море снова зафиксированы вражеские корабли, среди которых носитель крылатых ракет "Калибр". Ракетоноситель может нанести до четырех ударов за раз по территории Украины.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

В Черном море зафиксированы два российских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп этого судна может достигать четырех ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном находятся шесть российских судов, два из которых способны нести до 22 "Калибров".

Движение через Керченский пролив

В течение суток через Керченский пролив прошло шесть судов в направлении Черного моря, из которых два продолжили движение в Босфор. Также в Азовское море вошли четыре судна, одно из которых направлялось из Босфора.

В ВМС отмечают, что оккупанты продолжают игнорировать международные нормы, скрывая движение своих судов. Россияне выключают системы автоматической идентификации на своих кораблях. Это является серьезной угрозой для международной безопасности, поскольку затрудняет мониторинг движения вражеских судов и повышает опасность для гражданского судоходства.

Напомним, в результате российского удара по Полтаве возросло количество погибших до 12 человек, среди них двое детей. Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сброс российскими войсками авиабомбы в Судже Курской области.