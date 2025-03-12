Нова захисна бона біля Кримського мосту

Кримський міст. Фото: Цензор.Нет

Нова невідома споруда з'явилася в акваторії біля Кримського мосту. Місцеві припускають, що це ще один бон, який має захищати об'єкт від українських дронів.

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Читайте також:

Нова захисна споруда

Новий об'єкт біля Кримського мосту помітили на фотографіях із супутника. На старіших фіксаціях на тій самій локації його не було. Найімовірніше, це новий ряд захисних бонів. Додамо, біля північної частини Керченського мосту з боку Чорного моря наприкінці січня було встановлено 17 барж таких загороджень. У жовтні їх вже було 36, проте потім ці споруди розкидало осінніми штормами по акваторії.

Новий об'єкт на супутниковому знімку. Фото: Кримський вітер

Крім того, росіяни продовжують топити в Керченській протоці загороджувальні конструкції типу "їжак".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсію в Криму, яку влаштували партизани АТЕШ. А також про зрив поставок пального з окупованого півострова.