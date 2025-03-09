"АТЕШ" уничтожил логистику оккупантов в Крыму

Сожженный релейный шкаф. Фото иллюстративное: скриншот

Украинское партизанское движение "АТЕШ" продолжает уничтожать военную логистику российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В ночь на 9 марта агенты движения успешно атаковали железнодорожную инфраструктуру возле населенного пункта Столбовое, Джанкойского района.

Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.

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По предварительным данным партизан, удару подвергся релейный шкаф, который обеспечивал движение железнодорожных составов с топливом в направлении Запорожской области. Объект подожгли, это привело к значительным перебоям в перевозке военной техники и ресурсов для армии РФ.

"Крым — это Украина! Оккупанты будут уничтожены, а наши земли — освобождены! " — написали в АТЕШ.

Партизаны призывают украинцев участвовать в движении и помогать в борьбе с врагом. Контактный координатор: @Ametham_atesh_ua.

Напомним, росгвардия охраняет раненых оккупантов в военных госпиталях Крыма, чтобы те не дезертировали. Также мы писали, что Главное управление разведки Украины успешно уничтожило два тепловоза в России.