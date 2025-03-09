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Партизани зірвали окупантам постачання пального з Криму

9 березня 2025 11:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
"АТЕШ" знищив логістику окупантів у Криму
Спалена релейна шафа. Фото ілюстративне: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Український партизанський рух "АТЕШ" продовжує нищити військову логістику російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 9 березня агенти руху успішно атакували залізничну інфраструктуру біля населеного пункту Столбове Джанкойського району.

Про це повідомив рух АТЕШ в Telegram.

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Допис партизанів. Фото: скриншот

Партизани зірвали логістику окупантам

За попередніми даними партизанів, удару зазнала релейна шафа, що забезпечувала рух залізничних складів із пальним у напрямку Запорізької області. Об'єкт підпалили, це призвело до значних перебоїв у перевезенні військової техніки та ресурсів для армії РФ.

"Крим — це Україна! Окупанти будуть знищені, а наші землі — звільнені!" — написали в АТЕШ.

Партизани закликають українців долучатися до руху та допомагати у боротьбі з ворогом. Контактний координатор: @Ametham_atesh_ua.

Нагадаємо, росгвардія охороняє поранених окупантів у військових шпиталях Криму, аби ті не дезертували. Також ми писали, що Головне управління розвідки України успішно знищило два тепловози в Росії.

Одеса Крим підпал Новини Одеси залізниця АТЕШ
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