Партизаны устроили диверсию в Крыму

Взрывчатка на железной дороге. Фото: АТЕШ в соцсети

Агенты партизанского движения АТЕШ успешно провели диверсию в Крыму, возле Севастополя. На этот раз целью стали железнодорожные пути, по которым оккупанты переправляют оружие и боекомплект.

Об этом сообщает АТЕШ.

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Подробности диверсии

Взрывы произошли перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом, что нанесло значительный ущерб логистике оккупантов. Восстановление движения на этом участке займет немало времени, а значит, российские войска снова столкнутся с нехваткой боеприпасов на передовой.

"Этой ночью мы нанесли еще один удар по логистике врага, однако детали акции пока не раскрываем в целях безопасности наших агентов. Мы продолжаем уничтожать вражеские линии снабжения. Присоединяйтесь к "АТЕШ" — вместе приближаем освобождение Украины! " — говорится в сообщении движения АТЕШ.

Место совершения диверсии. Фото: АТЕШ в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, сколько целей сбила ПВО ночью. А также об ударе по Кривому Рогу.