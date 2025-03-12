Партизаны устроили диверсию в Крыму

Диверсии в Крыму — у оккупантов возникли проблемы с логистикой
Агенты партизанского движения АТЕШ успешно провели диверсию в Крыму, возле Севастополя. На этот раз целью стали железнодорожные пути, по которым оккупанты переправляют оружие и боекомплект.
Об этом сообщает АТЕШ.
Подробности диверсии
Взрывы произошли перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом, что нанесло значительный ущерб логистике оккупантов. Восстановление движения на этом участке займет немало времени, а значит, российские войска снова столкнутся с нехваткой боеприпасов на передовой.
"Этой ночью мы нанесли еще один удар по логистике врага, однако детали акции пока не раскрываем в целях безопасности наших агентов. Мы продолжаем уничтожать вражеские линии снабжения. Присоединяйтесь к "АТЕШ" — вместе приближаем освобождение Украины! " — говорится в сообщении движения АТЕШ.
Напомним, недавно мы писали о том, сколько целей сбила ПВО ночью. А также об ударе по Кривому Рогу.
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