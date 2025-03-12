Партизани влаштували диверсію в Криму

Вибухівка на залізниці. Фото: АТЕШ у соцмережі

Агенти партизанського руху АТЕШ успішно провели диверсію у Криму, біля Севастополя. На цей раз ціллю стали залізничні шляхи, якими окупанти переправляють зброю та боєкомплект.

Про це повідомляє АТЕШ.

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Подробиці диверсії

Вибухи сталися перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом, що завдало значної шкоди логістиці окупантів. Відновлення руху на цій ділянці займе чимало часу, а отже, російські війська знову зіткнуться з нестачею боєприпасів на передовій.

"Цієї ночі ми завдали ще одного удару по логістиці ворога, проте деталі акції поки що не розкриваємо з метою безпеки наших агентів. Ми продовжуємо знищувати ворожі лінії постачання. Приєднуйтесь до "АТЕШ" — разом наближаємо визволення України!" — йдеться у повідомленні руху АТЕШ.

Місце скоєння диверсії. Фото: АТЕШ у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки цілей збила ППО вночі. А також про удар по Кривому Рогу.