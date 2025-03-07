Почему уменьшается логистическое значение Крымского моста

Крымский мост. Фото: REUTERS

По данным ВМС Украины, транспортное значение Крымского моста уменьшается. Поскольку россияне уже решают определенные логистические проблемы через оккупированные территории нашей страны.

Об этом сообщает представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Логистика через оккупированные территории

По словам Плетенчука, этот мост не только выполняет транспортно-логистические функции, но и имеет для россиян символическое значение. Именно поэтому они постоянно усиливают силы ПВО вокруг него. Однако сейчас РФ вкладывает средства в развитие транспортной инфраструктуры на оккупированных территориях юга Украины, чтобы обеспечивать свои военные группировки всем необходимым.

"Они вкладываются в развитие дорог, довольно большими темпами, довольно масштабно развивают транспортную инфраструктуру, которая должна обеспечивать группировки на оккупированных территориях юга. Поэтому да, логистическое значение Крымского моста, видимо, будет уменьшаться и в дальнейшем",— говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о недавнем обмене военнопленными. А также о том, почему грузы в Крым перестали доставлять морем.