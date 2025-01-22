Росіяни відчувають логістичні проблеми у Криму: які наслідки

Військові кораблі РФ у порту. Фото: росЗМІ

Окупанти більше не намагаються переправляти будь-що з Криму в Росію Чорним морем. Це повʼязано з тим, що у портах окупованого півострова майже не залишилося великих ворожих кораблів.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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За словами Плетенчука, ситуація в портах окупованого півострова значно змінилася: великі ворожі кораблі більше не заходять до кримських портів через проблеми з логістикою. Замість них на охоронних пунктах базування залишилися лише невеликі судна, такі як "Грачонок" або "Раптор", що виконують завдання протидиверсійної охорони. Ці кораблі не мають жодного відношення до великих транспортних суден, які раніше могли переправляти вантажі.

"Основне завдання цих малих суден — це охорона та протидія диверсійним діям. Всі потужніші кораблі, які могли б виконувати рейси між Кримом і Росією, давно вийшли з півострова", — підкреслив речник ВМС.

Також він додав, що ситуація в Криму не змінилася вже протягом тривалого часу, і українські військові сподіваються, що така тенденція продовжуватиметься. Вони впевнені, що збереження цієї ситуації стане ще однією перемогою у боротьбі за відновлення контролю над півостровом.

Нагадаємо, росіяни вивели зранку у Чорне море споряджений ракетоносій.

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