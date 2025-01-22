Російські кораблі чергують у Чорному морі: яка загроза

Корабель випустив ракету. Фото: ВВС

Російські окупанти продовжують створювати напругу у Чорному морі. Попри негоду та сильні штормові хвилі, ворог вивів на чергування споряджений ракетоносій.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожих кораблів немає;

в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Рух Чорним морем

За останню добу через Керченську протоку в інтересах Російської Федерації здійснили прохід 15 суден. З них до Чорного моря зайшли 11 судна, з яких 4 продовжили рух у напрямку Босфору. До Азовського моря направилися 4 суден.

Водночас військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Її судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що є серйозним порушенням безпеки мореплавства. Ці дії загрожують не лише судам у регіоні, але й міжнародному транспортному сполученню загалом.

Нагадаємо, росіяни хочуть перейменувати Чорне море на "російське".

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