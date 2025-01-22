Росія хоче перейменувати Чорне море на "російське": причини

Узбережжя Чорного моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Депутати Держдуми РФ вкотре вражають своїми ідеями. Цього разу обранець Буланов запропонував перейменувати Чорне море на "російське море", аргументуючи це "поверненням історичної назви".

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Про це пише низка російських ЗМІ.

Зміна назви

На думку Буланова, море нібито "завжди так називалося", хоча історія свідчить зовсім інше. У різні епохи Чорне море мало десятки назв: Понтійське, Скіфське, Козацьке та навіть Руське море в XI столітті. Проте до сучасної Росії ці назви, як і більшість історії, не мають жодного відношення.

Пропозиція викликала хвилю іронії, адже "історичну справедливість" вирішили повернути тільки для тієї назви, яка вигідна нинішній політиці Кремля. Інші історичні найменування поки що російських політиків не цікавлять. У соцмережах ідею вже висміяли, назвавши її черговою спробою присвоїти те, що Росії не належить.

Нагадаємо, ми писали, що мазут з російських танкерів дійшов до українських територіальних вод Чорного моря.

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