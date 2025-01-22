Россия хочет переименовать Черное море на "российское": причины

Побережье Черного моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Депутаты Госдумы РФ в очередной раз поражают своими идеями. На этот раз избранник Буланов предложил переименовать Черное море в "русское море", аргументируя это "возвращением исторического названия".

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Об этом пишет ряд российских СМИ.

Изменение названия

По мнению Буланова, море якобы "всегда так называлось", хотя история свидетельствует совсем другое. В разные эпохи Черное море имело десятки названий: Понтийское, Скифское, Казацкое и даже Русское море в XI веке. Однако к современной России эти названия, как и большинство истории, не имеют никакого отношения.

Предложение вызвало волну иронии, ведь "историческую справедливость" решили вернуть только для того названия, которое выгодно нынешней политике Кремля. Другие исторические наименования пока что российских политиков не интересуют. В соцсетях идею уже высмеяли, назвав ее очередной попыткой присвоить то, что России не принадлежит.

Напомним, мы писали, что мазут с российских танкеров дошел до украинских территориальных вод Черного моря.