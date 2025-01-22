Российские корабли дежурят в Черном море: какая угроза

Корабль выпустил ракету. Фото: ВВС

Российские оккупанты продолжают создавать напряжение в Черном море. Несмотря на непогоду и сильные штормовые волны, враг вывел на дежурство снаряженный ракетоноситель.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море один ракетоноситель с общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеских кораблей нет;

в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Путь по Черному морю

За последние сутки через Керченский пролив в интересах Российской Федерации осуществили проход 15 судов. Из них в Черное море зашли 11 судов, из которых 4 продолжили движение в направлении Босфора. В Азовское море направились 4 судна.

В то же время военные отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Ее суда выключают системы автоматической идентификации, что является серьезным нарушением безопасности мореплавания. Эти действия угрожают не только судам в регионе, но и международному транспортному сообщению в целом.

Напомним, россияне хотят переименовать Черное море на "российское".

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