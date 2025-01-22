Россияне испытывают логистические проблемы в Крыму: какие последствия

Проблемы логистики — РФ перестала доставлять груз в Крым морем
Оккупанты больше не пытаются переправлять что-либо из Крыма в Россию Черным морем. Это связано с тем, что в портах оккупированного полуострова почти не осталось крупных вражеских кораблей.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
Логистические проблемы россиян
По словам Плетенчука,
"Основная задача этих малых суден — это охрана и противодействие диверсионным действиям. Все более мощные корабли, которые могли бы выполнять рейсы между Крымом и Россией, давно вышли с полуострова", — подчеркнул спикер ВМС.
Также он добавил, что ситуация в Крыму не изменилась уже в течение длительного времени, и украинские военные надеются, что такая тенденция будет продолжаться. Они уверены, что сохранение этой ситуации станет еще одной победой в борьбе за восстановление контроля над полуостровом.
Напомним, россияне вывели утром в Черное море снаряженный ракетоноситель.
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