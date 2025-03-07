Чому зменшується логістичне значення Кримського мосту

Кримський міст. Фото: REUTERS

За даними ВМС України, транспортне значення Кримського мосту зменшується. Оскільки росіяни вже розв'язують певні логістичні проблеми через окуповані території нашої країни.

Про це повідомляє речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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За словами Плетенчука, цей міст не лише виконує транспортно-логістичні функції, а й має для росіян символічне значення. Саме тому вони постійно підсилюють сили ППО навколо нього. Проте наразі РФ вкладає кошти в розбудову транспортної інфраструктури на окупованих територіях півдня України, аби забезпечувати свої військові угруповання усім необхідним.

"Вони вкладаються в розбудову доріг, доволі великими темпами, доволі масштабно розбудовують транспортну інфраструктуру, яка має забезпечувати угруповання на окупованих територіях півдня. Тому так, логістичне значення Кримського мосту, мабуть, буде зменшуватися і надалі", — каже Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нещодавній обмін військовополоненими. А також про те, чому вантажі в Крим перестали доставляти морем.