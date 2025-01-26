Одеські військові успішно знищили техніку ворога на Херсонщині

Розбита військова техніка. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Військовослужбовці 40-ї окремої бригади берегової оборони влучно атакували техніку, бронеавтомобілі та вантажівки ворога. Такі кадри з Херсонського напрямку з’явилися сьогодні в Інтернеті.

Відео виклали військово-морські сили ЗСУ.

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Українська розвідка виявила переміщення російської техніки та автотранспорту у прифронтовій зоні Херсонщини. Після цього за допомогою FPV-дронів захисники завдали великих втрат окупантам. Крім того, військово-морським силам ЗСУ сьогодні вдалося знищити 4 ворожих дрони-камікадзе "SHAHED-136".

Нагадаю нещодавно російські війська зазнали втрат в районах Покровська та Запорізької області. Також ми писали про знищення ворожого катеру на півдні.