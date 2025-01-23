Розвідка миколаївських морпіхів: бійці знищили окупантів

Дрон стежить за окупантами. Фото: скриншот з відео

Миколаївські морські піхотинці з 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського знову довели свій професіоналізм і рішучість на передовій. Їхня розвідка успішно виявила скупчення ворожої техніки та живої сили, а артилерія виконала свою роботу на відмінно.

Про це повідомили у Telegram-каналі ВМС ЗС України.

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Що відомо про операцію

Унаслідок спланованої операції українські військові знищили кілька бойових машин піхоти (БМП) та ліквідували значну кількість особового складу окупантів. Ворог не встиг ані відреагувати, ані врятувати техніку чи своїх солдатів. Завдяки високій координації між розвідкою та ударними підрозділами, противнику завдано суттєвих втрат.

"Ми не дамо ворогу жодного шансу. Там, де ступає нога морського піхотинця, окупанти не мають майбутнього", — повідомили у бригаді.

Морпіхи продовжують доводити, що для них не існує непосильних завдань. Дії миколаївських захисників є яскравим прикладом того, як сміливість, професіоналізм і сучасна тактика приносять результат, наближаючи нашу перемогу. Варто сказати, що деталі операції та повні втрати ворога залишаються засекреченими.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що причиною переваги РФ на Сході є повільне постачання допомоги ЗСУ від партнерів.

А в ІSW спрогнозували, коли Сили оборони ліквідують всіх військових КНДР, які воюють на боці ворога.