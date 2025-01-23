Разведка николаевских морпехов: бойцы уничтожили оккупантов

Дрон следит за оккупантами. Фото: скриншот из видео

Николаевские морские пехотинцы из 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского снова доказали свой профессионализм и решительность на передовой. Их разведка успешно обнаружила скопление вражеской техники и живой силы, а артиллерия выполнила свою работу на отлично.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВМС ВС Украины.

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Что известно об операции

В результате спланированной операции украинские военные уничтожили несколько боевых машин пехоты (БМП) и ликвидировали значительное количество личного состава оккупантов. Враг не успел ни отреагировать, ни спасти технику или своих солдат. Благодаря высокой координации между разведкой и ударными подразделениями, противнику нанесены существенные потери.

"Мы не дадим врагу ни одного шанса. Там, где ступает нога морского пехотинца, оккупанты не имеют будущего", — сообщили в бригаде.

Морпехи продолжают доказывать, что для них не существует непосильных задач. Действия николаевских защитников являются ярким примером того, как смелость, профессионализм и современная тактика приносят результат, приближая нашу победу. Стоит сказать, что детали операции и полные потери врага остаются засекреченными.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что причиной превосходства РФ на востоке является медленное поставка помощи ВСУ от партнеров.

А в ISW спрогнозировали, когда Силы обороны ликвидируют всех военных КНДР, воюющих на стороне врага.