Пограничники показали, как уничтожают вражеский катер на юге

Пограничники поразили российский катер. Фото: скриншот

Аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила катер с оккупантами на юге. Метким ударом украинские бойцы вывели из строя плавсредство.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины в среду, 15 января.

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Подробности боя

Оккупанты на катере перемещались по руслу реки. Вследствие поражения один из членов экипажа от ударной волны вылетел за борт. Плавсредство потеряло управление. Трое российских военных пытались выбраться на берег.

"Пограничники работают над тем, чтобы они уже никуда не добрались", — говорят бойцы.

Отметим, сейчас в приоритете российских оккупантов на юге — острова Большой Потемкинский, Казацкий и Забич на Днепре. Именно на этом участке враг чаще всего пытается атаковать и проводить штурмовые действия. В то же время Силы обороны уничтожают технику захватчиков, в частности, плавсредства, с помощью которых россияне пытаются переправляться через проливы

Ранее одесские пограничники показывали, как уничтожают врага на юге. Также бойцы одесской бригады рассказали, как сбили шесть российских разведывательных беспилотников.