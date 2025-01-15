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Ворогу не втекти — прикордонники знищили катер РФ на півдні

15 січня 2025 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прикордонники показали, як нищать ворожий катер на півдні
Прикордонники вразили російський катер. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила катер з окупантами на півдні. Влучним ударом українські бійці вивели з ладу плавзасіб. 

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у середу, 15 січня.

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Окупанти на катері переміщувалися руслом річки. Внаслідок ураження один з членів екіпажу від ударної хвилі вилетів за борт. Плавзасіб втратив управління. Троє російських військових намагалися вибратися на берег.

"Прикордонники працюють над тим, щоб вони вже нікуди не дісталися", — говорять бійці. 

Зазначимо, наразі у пріоритеті російських окупантів на півдні — острови Великий Потьомкінський, Козацький та Забич на Дніпрі. Саме на цій ділянці ворог найчастіше намагається атакувати й провадити штурмові дії. Водночас Сили оборони нищать техніку загарбників, зокрема, плавзасоби, за допомогою яких росіяни намагаються переправлятися через протоки 

Раніше одеські прикордонники показували, як нищать ворога на півдні. Також бійці одеської бригади розповіли, як збили шість російських розвідувальних безпілотників.

Одеса війна ЗСУ прикордонники військові дії

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