Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські лицарі показали, як нищать ворожих розвідників arrow

Одеські лицарі показали, як нищать ворожих розвідників

25 грудня 2024 19:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Бійці одеської бригади знищують російські дрони, відео
Бійці Одеської бригади. Фото: 28-а ОМБР
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Воїни одеської 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу збили шість російських розвідувальних безпілотників. Військові дякують волонтерам, які допомагають армії з обладнанням.

Відео бойової роботи опублікував блогер Сергій Стерненко.

Читайте також:

Що відомо

Одеські "лицарі" знищили п'ять дронів Zala та один "Орлан", за допомогою яких ворог розвідував цілі для ракет.

Зазначимо, що зранку 25 грудня протиповітряна оборона півдня України збила п'ять крилатих ракет — чотири "Калібри" та одна Х-101. Також уночі українські захисники знищили шість ударних БпЛА типу "Shahed". Ще один ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Нагадаємо, до використання у ЗСУ допустили новий український БпАК "Щедрик". Також ми повідомляли, що Україна розробляє ракети, здатні долетіти до Москви.

Одеса війна Новини Одеси ППО дрони військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:31 Графіки відключень на четвер — коли у одеситів буде світло

19:24 Хто отримує право на житло після смерті власника

19:17 Одеські лицарі показали, як нищать ворожих розвідників

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

19:31 Графіки відключень на четвер — коли у одеситів буде світло

19:24 Хто отримує право на житло після смерті власника

19:17 Одеські лицарі показали, як нищать ворожих розвідників

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні