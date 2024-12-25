Бійці одеської бригади знищують російські дрони, відео

Бійці Одеської бригади. Фото: 28-а ОМБР

Воїни одеської 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу збили шість російських розвідувальних безпілотників. Військові дякують волонтерам, які допомагають армії з обладнанням.

Відео бойової роботи опублікував блогер Сергій Стерненко.

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Що відомо

Одеські "лицарі" знищили п'ять дронів Zala та один "Орлан", за допомогою яких ворог розвідував цілі для ракет.

Зазначимо, що зранку 25 грудня протиповітряна оборона півдня України збила п'ять крилатих ракет — чотири "Калібри" та одна Х-101. Також уночі українські захисники знищили шість ударних БпЛА типу "Shahed". Ще один ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Нагадаємо, до використання у ЗСУ допустили новий український БпАК "Щедрик". Також ми повідомляли, що Україна розробляє ракети, здатні долетіти до Москви.