Бойцы одесской бригады уничтожают российские дроны

Одесские рыцари показали, как уничтожают вражеских разведчиков
Воины одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сбили шесть российских разведывательных беспилотников. Военные благодарят волонтеров, которые помогают армии с оборудованием.
Видео боевой работы опубликовал блогер Сергей Стерненко.
Что известно
Одесские "рыцари" уничтожили пять дронов Zala и один "Орлан", с помощью которых враг разведывал цели для ракет.
Отметим, что утром 25 декабря противовоздушная оборона юга Украины сбила пять крылатых ракет — четыре "Калибра" и одна Х-101. Также ночью украинские защитники уничтожили шесть ударных БпЛА типа "Shahed".
Напомним, к использованию в ВСУ допустили новый украинский БпАК "Щедрик". Также мы сообщали, что Украина разрабатывает ракеты, способные долететь до Москвы.
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