Бойцы одесской бригады уничтожают российские дроны

Бойцы Одесской бригады. Фото: 28-я ОМБР

Воины одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода сбили шесть российских разведывательных беспилотников. Военные благодарят волонтеров, которые помогают армии с оборудованием.

Видео боевой работы опубликовал блогер Сергей Стерненко.

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Что известно

Одесские "рыцари" уничтожили пять дронов Zala и один "Орлан", с помощью которых враг разведывал цели для ракет.

Отметим, что утром 25 декабря противовоздушная оборона юга Украины сбила пять крылатых ракет — четыре "Калибра" и одна Х-101. Также ночью украинские защитники уничтожили шесть ударных БпЛА типа "Shahed".

Напомним, к использованию в ВСУ допустили новый украинский БпАК "Щедрик". Также мы сообщали, что Украина разрабатывает ракеты, способные долететь до Москвы.