Одеські прикордонники нищать ворога на півдні

Прикордонники нищать позиції РФ на півдні. Фото: скриншот

Українські воїни продовжують трощити позиції та техніку окупантів на фронті. Прикордонники опублікували відео роботи по позиціях ворога.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 7 січня.

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Аеророзвідка прикордонників на південному напрямку виявила декілька позицій росіян. Вони окопалися й вели спостереження.

"Прикордонники провели бойову роботу та завдали кілька точних вогневих уражень по противнику, який метушився біля своїх нір", — розповіли у ДПСУ.

Втрати ворога уточнюються.

Загальні бойові втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати окупантів станом на 7 січня 2025 року становлять:

особового складу — близько 800 тис. осіб;

танків — 9 710;

бойових броньованих машин — 20189;

артилерійських систем — 21 710;

РСЗВ — 1 260;

засоби ППО — 1 038;

літаків — 369;

гелікоптерів — 331;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 708;

крилатих ракет — 3 014;

кораблів і катерів — 28;

підводних човнів — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 33 226;

спеціальної техніки — 3 681.

Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України зірвали наступ ворога на півдні. Також у ЗСУ показали, як український бронетранспортер нищив росіян на Курщині.