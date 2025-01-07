Одеські прикордонники нищать ворога на півдні

Одеські прикордонники показали, як нищать ворога на півдні
Українські воїни продовжують трощити позиції та техніку окупантів на фронті. Прикордонники опублікували відео роботи по позиціях ворога.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 7 січня.
Точний удар
Аеророзвідка прикордонників на південному напрямку виявила декілька позицій росіян. Вони окопалися й вели спостереження.
"Прикордонники провели бойову роботу та завдали кілька точних вогневих уражень по противнику, який метушився біля своїх нір", — розповіли у ДПСУ.
Втрати ворога уточнюються.
Загальні бойові втрати армії РФ
За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати окупантів станом на 7 січня 2025 року становлять:
- особового складу — близько 800 тис. осіб;
- танків — 9 710;
- бойових броньованих машин — 20189;
- артилерійських систем — 21 710;
- РСЗВ — 1 260;
- засоби ППО — 1 038;
- літаків — 369;
- гелікоптерів — 331;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 708;
- крилатих ракет — 3 014;
- кораблів і катерів — 28;
- підводних човнів — 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33 226;
- спеціальної техніки — 3 681.
Раніше ми повідомляли, що Сили оборони України зірвали наступ ворога на півдні. Також у ЗСУ показали, як український бронетранспортер нищив росіян на Курщині.
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