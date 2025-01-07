Одесские пограничники уничтожают врага на юге

Пограничники уничтожают позиции РФ на юге. Фото: скриншот

Украинские воины продолжают крушить позиции и технику оккупантов на фронте. Пограничники опубликовали видео работы по позициям врага.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 7 января.

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Аэроразведка пограничников на южном направлении обнаружила несколько позиций россиян. Они окопались и вели наблюдение.

"Пограничники провели боевую работу и нанесли несколько точных огневых поражений по противнику, который суетился возле своих нор", — рассказали в ГПСУ.

Потери врага уточняются.

Общие боевые потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, общие потери оккупантов по состоянию на 7 января 2025 года составляют:

личного состава — около 800 тыс. человек;

танков — 9710;

боевых бронированных машин — 20189;

артиллерийских систем — 21710;

РСЗО — 1260;

средства ПВО — 1038;

самолетов — 369;

геликоптеров — 331;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21708;

крылатых ракет — 3014;

кораблей и катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 33226;

специальной техники — 3681;

Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины сорвали наступление врага на юге. Также в ВСУ показали, как украинский бронетранспортер уничтожал россиян на Курщине.