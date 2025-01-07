Одесские пограничники уничтожают врага на юге

Одесские пограничники показали, как уничтожают врага на юге
Украинские воины продолжают крушить позиции и технику оккупантов на фронте. Пограничники опубликовали видео работы по позициям врага.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 7 января.
Точный удар
Аэроразведка пограничников на южном направлении обнаружила несколько позиций россиян. Они окопались и вели наблюдение.
"Пограничники провели боевую работу и нанесли несколько точных огневых поражений по противнику, который суетился возле своих нор", — рассказали в ГПСУ.
Потери врага уточняются.
Общие боевые потери армии РФ
По данным Генштаба ВСУ, общие потери оккупантов по состоянию на 7 января 2025 года составляют:
- личного состава — около 800 тыс. человек;
- танков — 9710;
- боевых бронированных машин — 20189;
- артиллерийских систем — 21710;
- РСЗО — 1260;
- средства ПВО — 1038;
- самолетов — 369;
- геликоптеров — 331;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21708;
- крылатых ракет — 3014;
- кораблей и катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 33226;
- специальной техники — 3681;
Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины сорвали наступление врага на юге. Также в ВСУ показали, как украинский бронетранспортер уничтожал россиян на Курщине.
Читайте Новини.LIVE!