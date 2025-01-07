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Одесские пограничники показали, как уничтожают врага на юге

7 января 2025 15:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесские пограничники уничтожают врага на юге
Пограничники уничтожают позиции РФ на юге. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украинские воины продолжают крушить позиции и технику оккупантов на фронте. Пограничники опубликовали видео работы по позициям врага.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 7 января.

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Аэроразведка пограничников на южном направлении обнаружила несколько позиций россиян. Они окопались и вели наблюдение.

"Пограничники провели боевую работу и нанесли несколько точных огневых поражений по противнику, который суетился возле своих нор", — рассказали в ГПСУ.

Потери врага уточняются.

Общие боевые потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, общие потери оккупантов по состоянию на 7 января 2025 года составляют:

  • личного состава — около 800 тыс. человек;
  • танков — 9710;
  • боевых бронированных машин — 20189;
  • артиллерийских систем — 21710;
  • РСЗО — 1260;
  • средства ПВО — 1038;
  • самолетов — 369;
  • геликоптеров — 331;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21708;
  • крылатых ракет — 3014;
  • кораблей и катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 33226;
  • специальной техники — 3681;

Ранее мы сообщали, что Силы обороны Украины сорвали наступление врага на юге. Также в ВСУ показали, как украинский бронетранспортер уничтожал россиян на Курщине.

Одесса война ВСУ пограничники военные действия

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