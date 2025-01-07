Сили оборони зірвали наступ РФ на півдні України

Сили оборони зірвали наступ росіян. Фото: ілюстративне/Генштаб

Спроба ворога прорватися на правобережжя Херсонщини 20 грудня провалилася. Нових з тих пір не було. Українські лінії оборони на півдні довели свою ефективність.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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Оборона півдня

За словами речника, першу лінію оборони правобережжя почали будувати одразу після деокупації Херсона. Будівництвом займалися як військові, так і комунальна техніка. Наразі вже майже закінчена й друга лінія — основні роботи були виконані влітку.

"Наші оборонці готові до всього. І той "наступ", в лапках можна назвати, який був 20 грудня під масованим артобстрілом — він захлинувся, не почавшись. Зараз поки що не спостерігаємо нових", — говорить Олександра Толоконніков.

Зазначимо, вночі та вранці 20 грудня росіяни влаштували масований обстріл Херсона, а ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на правобережжя Дніпра. Втім, атаку зупинили Сили оборони України. У Херсонській ОВА стверджують, що такими діями окупанти намагалися посіяти паніку серед населення регіону.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, за яких умов можливий новий великий наступ росіян на півдні України. Також ми писали про те, що ворог не відмовляється від планів захопити Херсон і Запоріжжя.