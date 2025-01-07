Сили оборони зірвали наступ РФ на півдні України

Наступ РФ на півдні зірваний — що відомо
Спроба ворога прорватися на правобережжя Херсонщини 20 грудня провалилася. Нових з тих пір не було. Українські лінії оборони на півдні довели свою ефективність.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
Оборона півдня
За словами речника, першу лінію оборони правобережжя почали будувати одразу після деокупації Херсона. Будівництвом займалися як військові, так і комунальна техніка. Наразі вже майже закінчена й друга лінія — основні роботи були виконані влітку.
"Наші оборонці готові до всього. І той "наступ", в лапках можна назвати, який був 20 грудня під масованим артобстрілом — він захлинувся, не почавшись. Зараз поки що не спостерігаємо нових", — говорить Олександра Толоконніков.
Зазначимо, вночі та вранці 20 грудня росіяни влаштували масований обстріл Херсона, а ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на правобережжя Дніпра. Втім, атаку зупинили Сили оборони України. У Херсонській ОВА стверджують, що такими діями окупанти намагалися посіяти паніку серед населення регіону.
Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, за яких умов можливий новий великий наступ росіян на півдні України. Також ми писали про те, що ворог не відмовляється від планів захопити Херсон і Запоріжжя.
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