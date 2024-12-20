Росіяни активізувалися на Херсонщині, навіщо

Російські військові. Фото: росЗМІ

Вночі та вранці росіяни влаштували масований обстріл Херсона, а ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на правобережжя Дніпра. Такими діями окупанти намагаються посіяти паніку. Але Сили оборони контролюють ситуацію.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами посадовця, деякі Telegram-канали поширюють інформацію, нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію. Це не відповідає дійсності. Олександр Прокудін стверджує, що росіяни й раніше обстрілювали місто й намагалися прорватися на правий берег. Отож, ситуація не змінюється.

"Будь ласка, давайте не будемо піддаватися паніці. Процедура евакуації наразі незмінна. У разі примусової евакуації рішення ухвалюватиметься окремо", — говорить начальник ОВА.

Підтримка Миколаєва

Своєю чергою, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтвердив, що ніяких позаштатних ситуацій немає. Українські захисники відбили вилазки російських ДРГ й завдали значних втрат ворогу.

Віталій Кім зазначив, що Миколаїв завжди підтримуватиме Херсон і готовий у разі необхідності приймати людей.

"Ми тут все контролюємо. Миколаїв ніколи не кине Херсон. Ми свої резерви теж маємо, допомагаємо", — сказав він.

Нагадаємо, вранці 20 грудня росіяни атакували Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні мешканці.