Росіяни активізувалися на Херсонщині, навіщо

Штурм росіян на півдні — названа справжня ціль
Вночі та вранці росіяни влаштували масований обстріл Херсона, а ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на правобережжя Дніпра. Такими діями окупанти намагаються посіяти паніку. Але Сили оборони контролюють ситуацію.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські фейки
За словами посадовця, деякі Telegram-канали поширюють інформацію, нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію. Це не відповідає дійсності. Олександр Прокудін стверджує, що росіяни й раніше обстрілювали місто й намагалися прорватися на правий берег. Отож, ситуація не змінюється.
"Будь ласка, давайте не будемо піддаватися паніці. Процедура евакуації наразі незмінна. У разі примусової евакуації рішення ухвалюватиметься окремо", — говорить начальник ОВА.
Підтримка Миколаєва
Своєю чергою, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтвердив, що ніяких позаштатних ситуацій немає. Українські захисники відбили вилазки російських ДРГ й завдали значних втрат ворогу.
Віталій Кім зазначив, що Миколаїв завжди підтримуватиме Херсон і готовий у разі необхідності приймати людей.
"Ми тут все контролюємо. Миколаїв ніколи не кине Херсон. Ми свої резерви теж маємо, допомагаємо", — сказав він.
Нагадаємо, вранці 20 грудня росіяни атакували Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілів постраждали цивільні мешканці.
Читайте Новини.LIVE!