Россияне активизировались в Херсонской области, зачем

Штурм россиян на юге — названа настоящая цель
Ночью и утром россияне устроили массированный обстрел Херсона, а вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на правобережье Днепра. Такими действиями оккупанты пытаются посеять панику. Но Силы обороны контролируют ситуацию.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Российские фейки
По словам чиновника, некоторые Telegram-каналы распространяют информацию, якобы в Херсоне объявили принудительную эвакуацию. Это не соответствует действительности. Александр Прокудин утверждает, что россияне по-прежнему обстреливали город и пытались прорваться на правый берег. Так что ситуация не меняется.
"Пожалуйста, давайте не будем поддаваться панике. Процедура эвакуации пока неизменна. В случае принудительной эвакуации решение будет приниматься отдельно", — говорит начальник ОВА.
Поддержка Николаева
В свою очередь начальник Николаевской ОВА Виталий Ким также подтвердил, что никаких внештатных ситуаций нет. Украинские защитники отбили вылазки российских ВРГ и нанесли значительные потери врагу.
Виталий Ким отметил, что Николаев будет всегда поддерживать Херсон и готов в случае необходимости принимать людей.
"Мы здесь все контролируем. Николаев никогда не бросит Херсон. Мы свои резервы тоже имеем, помогаем", — сказал он.
Напомним, утром 20 декабря россияне атаковали Херсон и пригород из временно оккупированного левобережья. В результате обстрелов пострадали гражданские жители.
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