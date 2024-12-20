Россияне активизировались в Херсонской области, зачем

Российские военные. Фото: росСМИ

Ночью и утром россияне устроили массированный обстрел Херсона, а вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на правобережье Днепра. Такими действиями оккупанты пытаются посеять панику. Но Силы обороны контролируют ситуацию.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам чиновника, некоторые Telegram-каналы распространяют информацию, якобы в Херсоне объявили принудительную эвакуацию. Это не соответствует действительности. Александр Прокудин утверждает, что россияне по-прежнему обстреливали город и пытались прорваться на правый берег. Так что ситуация не меняется.

"Пожалуйста, давайте не будем поддаваться панике. Процедура эвакуации пока неизменна. В случае принудительной эвакуации решение будет приниматься отдельно", — говорит начальник ОВА.

Поддержка Николаева

В свою очередь начальник Николаевской ОВА Виталий Ким также подтвердил, что никаких внештатных ситуаций нет. Украинские защитники отбили вылазки российских ВРГ и нанесли значительные потери врагу.

Виталий Ким отметил, что Николаев будет всегда поддерживать Херсон и готов в случае необходимости принимать людей.

"Мы здесь все контролируем. Николаев никогда не бросит Херсон. Мы свои резервы тоже имеем, помогаем", — сказал он.

Напомним, утром 20 декабря россияне атаковали Херсон и пригород из временно оккупированного левобережья. В результате обстрелов пострадали гражданские жители.