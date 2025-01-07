Силы обороны сорвали наступление РФ на юге Украины

Силы обороны сорвали наступление россиян. Фото: иллюстративное/Генштаб

Попытка врага прорваться на правобережье Херсонщины 20 декабря провалилась. Новых с тех пор не было. Украинские линии обороны на юге доказали свою эффективность.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников.

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Оборона юга

По словам спикера, первую линию обороны правобережья начали строить сразу после деоккупации Херсона. Строительством занимались как военные, так и коммунальная техника. Сейчас уже почти закончена и вторая линия — основные работы были выполнены летом.

"Наши оборонцы готовы ко всему. И то "наступление", в кавычках можно назвать, которое было 20 декабря под массированным артобстрелом — он захлебнулся, не начавшись. Сейчас пока что не наблюдаем новых", — говорит Александра Толоконникова.

Отметим, ночью и утром 20 декабря россияне устроили массированный обстрел Херсона, а вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на правобережье Днепра. Впрочем, атаку остановили Силы обороны Украины. В Херсонской ОВА утверждают, что такими действиями оккупанты пытались посеять панику среди населения региона.

Напомним, в ВСУ объяснили, при каких условиях возможно новое большое наступление россиян на юге Украины. Также мы писали, что враг не отказывается от планов захватить Херсон и Запорожье.