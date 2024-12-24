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РФ хоче знов окупувати Херсон — наскільки реальна небезпека

24 грудня 2024 10:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи зможе Росія знову захопити Херсон
Російські військові. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Росіяни не відмовляються від планів знову захопити правобережжя Херсонщини і сам обласний центр. Але навряд чи ворог має такі можливості, враховуючи міць лінії оборони ЗСУ.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Активізація окупантів

За словами Юрія Соболевського, спроби росіян пробратися на правий берег Дніпра відбуваються регулярно після деокупації Херсона. Тут постійно тривають бойові дії, обстріли та спроби штурмів диверсійно-розвідувальних груп.  

"Щодо, скажімо так, збільшення їхньої активності, це можна визнати. Тому що та кількість обстрілів, яка зараз є, вона значно більша в деякі дні, ніж до цього. Але це не обов'язково свідчить про те, що вони готують масштабну десантну операцію", — говорить заступник голови облради.

Можливості ворога

Юрій Соболевський стверджує, що гасло "повернення" Херсону стала для окупантів частиною ідеології. Але сил для цього у них замало.

"Те, що в них в планах воно є, — це безумовно. Вони продовжують свою пропаганду закидати в інформаційний простір, що вони "повернуть" Херсон. Але чи є в них такі можливості — маю великий сумнів", — каже заступник голови облради.

Юрій Соболевський нагадав, що перша лінія оборони ЗСУ на Дніпрі досить сильна й щоразу під час ворожих атак українські захисники ліквідовують велику кількість окупантів. Тому серйозної загрози для міста немає. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ворог не відмовляється від планів розпочати нову наступальну операцію на півдні України. Під загрозою правобережна частина Херсонської області, а також Запоріжжя. Водночас начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков назвав чутки про наступ росіян на Херсон фейком.

Одеса війна Херсон Херсонська область наступ

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