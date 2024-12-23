Стало відомо, де росіяни розпочнуть наступ на півдні України

Російські військові. Фото: росЗМІ

Ворог не відмовляється від планів розпочати нову наступальну операцію на півдні України. Під загрозою правобережна частина Херсонської області, а також Запоріжжя.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Плани окупантів

За даними джерел видання, командування РФ вже ухвалило рішення про наступ на Херсон. До операції під командуванням генерал-полковника Михайла Теплинського планують залучити до 4 тис. морських піхотинців та десантників. Втім, реалізація задуму ворога залежить від погоди, адже мости через Дніпро зруйновані, а частина місцевості після підриву росіянами Каховської ГЕС перетворилася на болота.

Також можлива активізація окупантів у районах П'ятихаток і Гуляйполя у Запорізькій області.

Що говорять у ЗСУ

Ситуацію вже прокоментували у Центрі протидії дезінформації при РНБО. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленко, у ЗСУ знають про наміри росіян і готові їм протистояти.

"Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже вдало годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює", — зазначив він.

Нагадаємо, вночі та вранці 20 грудня росіяни влаштували масований обстріл Херсона, а ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на правобережжя Дніпра. У Херсонській ОВА такі дії назвали спробою окупантів посіяти паніку. Також очільник Запорізької області назвав чутки про можливий наступ на Запоріжжя російською ІПСО.