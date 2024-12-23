Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наступ на півдні — куди росіяни спрямують удар arrow

Наступ на півдні — куди росіяни спрямують удар

23 грудня 2024 11:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, де росіяни розпочнуть наступ на півдні України
Російські військові. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Ворог не відмовляється від планів розпочати нову наступальну операцію на півдні України. Під загрозою правобережна частина Херсонської області, а також Запоріжжя.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

Читайте також:

Плани окупантів

За даними джерел видання, командування РФ вже ухвалило рішення про наступ на Херсон. До операції під командуванням генерал-полковника Михайла Теплинського планують залучити до 4 тис. морських піхотинців та десантників. Втім, реалізація задуму ворога залежить від погоди, адже мости через Дніпро зруйновані, а частина місцевості після підриву росіянами Каховської ГЕС перетворилася на болота.

Також можлива активізація окупантів у районах П'ятихаток і Гуляйполя у Запорізькій області.

Що говорять у ЗСУ

Ситуацію вже прокоментували у Центрі протидії дезінформації при РНБО. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленко, у ЗСУ знають про наміри росіян і готові їм протистояти.

"Будь-які плани ворога відомі, Сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже вдало годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює", — зазначив він. 

Нагадаємо, вночі та вранці 20 грудня росіяни влаштували масований обстріл Херсона, а ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на правобережжя Дніпра. У Херсонській ОВА такі дії назвали спробою окупантів посіяти паніку. Також очільник Запорізької області назвав чутки про можливий наступ на Запоріжжя російською ІПСО.

Одеса війна Запорізька область Херсонська область наступ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:34 Сонце штормить — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:28 Дефіцит електроенергії — в Укренерго повідомили, чи буде світло

11:21 Рютте закликав Зеленського припинити критикувати Шольца, — ЗМІ

11:19 Наступ на півдні — куди росіяни спрямують удар

11:17 Часу обмаль — як оформити субсидію на тверде паливо у 2024 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:01 "Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію

11:01 Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин

10:57 У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

11:34 Сонце штормить — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:28 Дефіцит електроенергії — в Укренерго повідомили, чи буде світло

11:21 Рютте закликав Зеленського припинити критикувати Шольца, — ЗМІ

11:19 Наступ на півдні — куди росіяни спрямують удар

11:17 Часу обмаль — як оформити субсидію на тверде паливо у 2024 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:01 "Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію

11:01 Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин

10:57 У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку