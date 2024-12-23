Стало известно, где россияне начнут наступление на юге Украины

Российские военные. Фото: росСМИ

Враг не отказывается от планов начать новую наступательную операцию на юге Украины. Под угрозой правобережная часть Херсонской области, а также Запорожье.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Планы оккупантов

По данным источников издания, командование РФ уже приняло решение о наступлении на Херсон. К операции под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского планируют привлечь около 4 тыс. морских пехотинцев и десантников. Впрочем, реализация замысла врага зависит от погоды, ведь мосты через Днепр разрушены, а часть местности после взрыва россиянами Каховской ГЭС превратилась в болота.

Также возможна активизация оккупантов в районах Пятихаток и Гуляйполя в Запорожской области.

Что говорят в ВСУ

Ситуацию уже прокомментировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, в ВСУ знают о намерениях россиян и готовы им противостоять.

"Любые планы врага известны, Силы обороны ко всему готовы, а некоторые россияне уже удачно кормят раков в Днепре. Желание Путина повысить ставки не сработает", — отметил он.

Напомним, ночью и утром 20 декабря россияне устроили массированный обстрел Херсона, а вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на правобережье Днепра. В Херсонской ОВА такие действия назвали попыткой оккупантов посеять панику. Также глава Запорожской области назвал слухи о возможном наступлении на Запорожье российской ИПСО.