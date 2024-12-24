Сможет ли Россия снова захватить Херсон

Российские военные. Фото: росСМИ

Россияне не отказываются от планов снова захватить правобережье Херсонщины и сам областной центр. Но вряд ли у врага есть такие возможности, учитывая мощь линии обороны ВСУ.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Активизация окупантов

По словам Юрия Соболевского, попытки россиян пробраться на правый берег Днепра проходят регулярно после деоккупации Херсона. Здесь постоянно продолжаются боевые действия, обстрелы и попытки штурмов диверсионно-разведывательных групп.

"По поводу, скажем так, увеличения их активности, это можно признать. Потому что, то количество обстрелов, которое сейчас есть, оно значительно больше в некоторые дни, чем до этого. Но это не обязательно свидетельствует, что они готовят масштабную десантную операцию", — говорит заместитель председателя облсовета.

Возможности врага

Юрий Соболевский утверждает, что лозунг "возвращения" Херсона стал для оккупантов частью идеологии. Но сил для этого у них маловато.

"То, что у них в планах оно есть, — это безусловно. Они продолжают свою пропаганду забрасывать в информационное пространство, что они "вернут" Херсон. Но есть ли у них такие возможности — сомневаюсь", — говорит заместитель председателя облсовета.

Юрий Соболевский напомнил, что первая линия обороны ВСУ на Днепре достаточно сильна и каждый раз во время вражеских атак украинские защитники ликвидируют большое количество оккупантов. Потому серьезной угрозы для города нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что враг не отказывается от планов приступить к новой наступательной операции на юге Украины. Под угрозой правобережная часть Херсонской области, а также Запорожье. В то же время, начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников назвал слухи о наступлении россиян на Херсон фейком.