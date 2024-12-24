Сможет ли Россия снова захватить Херсон

РФ хочет снова оккупировать Херсон — насколько реальна опасность
Россияне не отказываются от планов снова захватить правобережье Херсонщины и сам областной центр. Но вряд ли у врага есть такие возможности, учитывая мощь линии обороны ВСУ.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Активизация окупантов
По словам Юрия Соболевского, попытки россиян пробраться на правый берег Днепра проходят регулярно после деоккупации Херсона. Здесь постоянно продолжаются боевые действия, обстрелы и попытки штурмов диверсионно-разведывательных групп.
"По поводу, скажем так, увеличения их активности, это можно признать. Потому что, то количество обстрелов, которое сейчас есть, оно значительно больше в некоторые дни, чем до этого. Но это не обязательно свидетельствует, что они готовят масштабную десантную операцию", — говорит заместитель председателя облсовета.
Возможности врага
Юрий Соболевский утверждает, что лозунг "возвращения" Херсона стал для оккупантов частью идеологии. Но сил для этого у них маловато.
"То, что у них в планах оно есть, — это безусловно. Они продолжают свою пропаганду забрасывать в информационное пространство, что они "вернут" Херсон. Но есть ли у них такие возможности — сомневаюсь", — говорит заместитель председателя облсовета.
Юрий Соболевский напомнил, что первая линия обороны ВСУ на Днепре достаточно сильна и каждый раз во время вражеских атак украинские защитники ликвидируют большое количество оккупантов. Потому серьезной угрозы для города нет.
Напомним, ранее мы сообщали, что враг не отказывается от планов приступить к новой наступательной операции на юге Украины. Под угрозой правобережная часть Херсонской области, а также Запорожье. В то же время, начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников назвал слухи о наступлении россиян на Херсон фейком.
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