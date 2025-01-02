Військові розповіли, чи можуть росіяни наступати на півдні

Російські військові. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Щоби розпочати наступальні операції на Запоріжжя та Херсон, російським окупантам треба спочатку вирішити свої завдання на інших ділянках. Поки вони зосереджуються на Покровському та Курському напрямках.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Плани ворога

За словами військового, РФ може проводити наступальні дії високої інтенсивності на кількох напрямках. Але її можливості не безмежні. Аби розпочати наступ на півдні, росіяни мусять спочатку виконати "те, над чим вони працюють зараз".

"Станом на зараз, їм необхідно заволодіти Донецькою і Луганською областями і витіснити наші війська з території Курської області самої Російської Федерації", — говорить Сергій Наєв.

За його словами, якщо окупанти зможуть розв'язати ці завдання, їм ще треба буде перекидати війська та нарощувати зусилля на нових напрямках наступу.

Раніше ми розповідали, з якою метою росіяни активізувалися на півдні. Також ми повідомляли, наскільки реальний наступ ворога на Херсон.