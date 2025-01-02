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Наступ росіян на півдні — за яких умов можливий

2 січня 2025 19:08
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військові розповіли, чи можуть росіяни наступати на півдні
Російські військові. Фото: ілюстративне/росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Щоби розпочати наступальні операції на Запоріжжя та Херсон, російським окупантам треба спочатку вирішити свої завдання на інших ділянках. Поки вони зосереджуються на Покровському та Курському напрямках.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За словами військового, РФ може проводити наступальні дії високої інтенсивності на кількох напрямках. Але її можливості не безмежні. Аби розпочати наступ на півдні, росіяни мусять спочатку виконати "те, над чим вони працюють зараз".

"Станом на зараз, їм необхідно заволодіти Донецькою і Луганською областями і витіснити наші війська з території Курської області самої Російської Федерації", — говорить Сергій Наєв. 

За його словами, якщо окупанти зможуть розв'язати ці завдання, їм ще треба буде перекидати війська та нарощувати зусилля на нових напрямках наступу.

Раніше ми розповідали, з якою метою росіяни активізувалися на півдні. Також ми повідомляли, наскільки реальний наступ ворога на Херсон.

Одеса війна Херсон Запоріжжя Сергій Наєв наступ

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Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

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