Военные рассказали, могут ли россияне наступать на юге

Российские военные. Фото: иллюстративное/росСМИ

Чтобы начать наступательные операции в Запорожье и Херсоне, российским оккупантам нужно сначала решить свои задачи на других участках. Пока они сосредотачиваются на Покровском и Курском направлениях.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Планы врага

По словам военного, РФ может проводить наступательные действия высокой интенсивности по нескольким направлениям. Но ее возможности не безграничны. Чтобы начать наступление на юге, россияне должны сначала выполнить "то над чем они работают сейчас".

"По состоянию на данный момент, им необходимо завладеть Донецкой и Луганской областями и вытеснить наши войска с территории Курской области самой Российской Федерации", — говорит Сергей Наев.

По его словам, если оккупанты смогут решить эти задачи, им еще предстоит опрокидывать войска и наращивать усилия по новым направлениям наступления.

Раньше мы рассказывали, с какой целью россияне активизировались на юге. Также мы сообщали о том, насколько реально наступление врага на Херсон.