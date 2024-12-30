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Росіяни активізувалися на півдні — яка мета

30 грудня 2025 12:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росіяни посилили штурмові дії на Херсонщині
Російські військові активізувалися на Херсонщині. Фото: ілюстративне/росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Ворог посилив дії на дніпровських островах. Йдеться як про регулярні обстріли, так і про діяльність диверсійсно-розвідувальних груп. Втім, Сили оборони успішно відбивають атаки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За словами речника, ворог веде постійні артилерійські обстріли правобережжя Дніпра. Росіяни переслідують подвійну мету. По-перше, вони тероризують цивільне населення Херсона та інших громад, а, по-друге, намагаються віднайти певні об'єкти у бойових порядках Сил оборони. Крім того, активізувалася діяльність ДРГ окупантів на островах.

"Активізація є на острові Козацький. Додалась активізація ворога на острові Великий Потьомкінський, тобто там, де на плавзасобах ворог намагається проходити невеличкі протоки, заходити на острови і створювати там плацдарми, або хоча б закріпитися", — розповів Сергій Братчук.

За його словами, ЗСУ веде успішну контрбатарейну роботу на цій ділянці фронту. Також українські військові знищують ворожі об'єкти, зокрема, пункти зберігання боєприпасів, плавзасобів і російські бліндажі. 

"Йде така буденна бойова робота, і кожного дня ворожих ресурсів все-таки стає менше, тому що сили оборони діють на випередження", — говорить речник. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про плани ворога знову розпочати наступ на Херсон. Також ми писали, куди, за прогнозами експертів, росіяни можуть спрямувати новий удар на півдні.

Одеса війна Херсонська область ріка Дніпро острів штурм

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