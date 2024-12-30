Росіяни посилили штурмові дії на Херсонщині

Російські військові активізувалися на Херсонщині. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Ворог посилив дії на дніпровських островах. Йдеться як про регулярні обстріли, так і про діяльність диверсійсно-розвідувальних груп. Втім, Сили оборони успішно відбивають атаки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Штурм островів

За словами речника, ворог веде постійні артилерійські обстріли правобережжя Дніпра. Росіяни переслідують подвійну мету. По-перше, вони тероризують цивільне населення Херсона та інших громад, а, по-друге, намагаються віднайти певні об'єкти у бойових порядках Сил оборони. Крім того, активізувалася діяльність ДРГ окупантів на островах.

"Активізація є на острові Козацький. Додалась активізація ворога на острові Великий Потьомкінський, тобто там, де на плавзасобах ворог намагається проходити невеличкі протоки, заходити на острови і створювати там плацдарми, або хоча б закріпитися", — розповів Сергій Братчук.

За його словами, ЗСУ веде успішну контрбатарейну роботу на цій ділянці фронту. Також українські військові знищують ворожі об'єкти, зокрема, пункти зберігання боєприпасів, плавзасобів і російські бліндажі.

"Йде така буденна бойова робота, і кожного дня ворожих ресурсів все-таки стає менше, тому що сили оборони діють на випередження", — говорить речник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про плани ворога знову розпочати наступ на Херсон. Також ми писали, куди, за прогнозами експертів, росіяни можуть спрямувати новий удар на півдні.