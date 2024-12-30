Россияне усилили штурмовые действия в Херсонской области

Российские военные активизировались в Херсонской области. Фото: иллюстративное/росСМИ

Враг усилил действия на днепровских островах. Речь идет как о регулярных обстрелах, так и о деятельности диверсионно-разведывательных групп. Впрочем, Силы обороны успешно отражают атаки.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По словам спикера, враг ведет постоянные артиллерийские обстрелы правобережья Днепра. Россияне преследуют двойную цель. Во-первых, они терроризируют гражданское население Херсона и других общин, а во-вторых, пытаются найти определенные объекты в боевых порядках Сил обороны. Кроме того, активизировалась деятельность ДРГ оккупантов на островах.

"Активизация есть на острове Казацкий. Добавилась активизация врага на острове Большой Потемкинский, то есть там, где на плавсредствах враг пытается проходить небольшие проливы, заходить на острова и создавать там плацдармы или хотя бы закрепиться", — рассказал Сергей Братчук.

По его словам, ВСУ ведет успешную контрбатарейную работу на этом участке фронта. Также украинские военные уничтожают вражеские объекты, в частности пункты хранения боеприпасов, плавсредств и российские блиндажи.

"Идет такая обычная боевая работа, и каждый день вражеских ресурсов все-таки становится меньше, потому что силы обороны действуют на опережение", — говорит спикер.

Напомним, ранее мы сообщали о планах врага снова начать наступление на Херсон. Также мы писали, куда, по прогнозам экспертов, россияне могут направить новый удар на юге.