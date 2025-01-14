Росіяни намагаються прорватися через Дніпро

Росія хоче прорвати оборону на півдні — до чого готуватися
Бойова ситуація на Херсонському напрямку кардинально не змінюється, але ворог не залишає спроб заволодіти островами на Дніпрі. Втім, Сили оборони України дають відсіч атакам росіян.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Бій за острови
За словами речника, у пріоритеті російських окупантів — три дніпровські острови. Йдеться про Великий Потьомкінський, Козацький та Забич. Саме на цій ділянці ворог найчастіше намагається атакувати й провадити штурмові дії. Також триває контрбатарейна боротьба між правим та лівими берегами Дніпра.
"Є здобутки у нашої артилерії. Кожного дня знищується як особливий склад ворога, так і озброєння, яке у нього є. Це й артилерійські системи. Особлива увага на роботі по екіпажах безпілотників, які тероризують місцеве населення", — розповів Сергій Братчук.
Крім того, Сили оборони регулярно знищують плавзасоби, за допомогою яких росіяни намагаються переправлятися через протоки Дніпра. В цілому ситуація на цій ділянці фронту залишається під контролем ЗСУ.
Нагадаємо, російські пропагандисти відмовилися від планів захопити Одесу. Також ми розповідали, як Сили оборони зірвали спробу наступу ворога на півдні.
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