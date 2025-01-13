Російська пропагандистка Маргарита Симоньян більше не хоче брати Одесу. Фото: росЗМІ

Російські пропагандисти зізнаються, що плани окупувати Одесу не є реалістичними. Ба більше, вони запевняють, що таких планів навіть не мали.

Про це розповіла російська пропагандистка Маргарита Симоньян в інтерв'ю колезі В'ячеславу Манучарову.

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Пропагандистка заявила, що Росія виходить "не з мрії, а з реальності". За її словами, окупанти мають залишити за собою ті території, які наразі є під їхнім контролем і вписані до конституції РФ.

"Я не думаю, що Одеса була би тут. Ну ми не взяли ж Одесу. Якщо візьмемо — так, до інаугурації Трампа", — сказала Маргарита Симоньян.

Крім того, пропагандистка зазначила, що російський диктатор Володимир Путін буцімто "жодного разу не говорив про Одесу", хоча вона його "неодноразово питала, в тому числі публічно".

Зазначимо, що ще у жовтні минулого року Симоньян заявляла, що Одеса буцімто "російське місто". Так само Путін теж неодноразово згадував Одесу у своїх виступах.

Нагадаємо, Сили оборони зірвали наступ росіян на півдні України. Також ми повідомляли, за яких умов окупанти можуть поновити наступальні дії.