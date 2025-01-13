Россияне отказались от планов захватить Одессу

Забыть об Одессе — РФ отказывается от планов захватить город
Российские пропагандисты признаются, что планы оккупировать Одессу не являются реалистичными. Более того, они уверяют, что таких планов даже не имели.
Об этом рассказала российская пропагандистка Маргарита Симоньян в интервью коллеге Вячеславу Манучарову.
Об этом рассказала российская пропагандистка Маргарита Симоньян в интервью'ю коллеге Вячеславу Манучарову.
Одесса не по зубам
Пропагандистка заявила, что Россия выходит "не из мечты, а из реальности". По ее словам, оккупанты должны оставить за собой те территории, которые сейчас находятся под их контролем и вписаны в конституцию РФ.
"Я не думаю, что Одесса была бы здесь. Ну мы не взяли же Одессу. Если возьмем — да, до инаугурации Трампа", — сказала Маргарита Симоньян.
Кроме того, пропагандистка отметила, что российский диктатор Владимир Путин якобы "ни разу не говорил об Одессе", хотя она его "неоднократно спрашивала, в том числе публично".
Отметим, что еще в октябре прошлого года Симоньян заявляла, что Одесса якобы "русский город". Так же Путин тоже неоднократно упоминал Одессу в своих выступлениях.
Напомним, Силы обороны сорвали наступление россиян на юге Украины. Также мы сообщали, при каких условиях оккупанты могут возобновить наступательные действия.
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