Российская пропагандистка Маргарита Симоньян больше не хочет брать Одессу. Фото: росСМИ

Российские пропагандисты признаются, что планы оккупировать Одессу не являются реалистичными. Более того, они уверяют, что таких планов даже не имели.

Об этом рассказала российская пропагандистка Маргарита Симоньян в интервью коллеге Вячеславу Манучарову.

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Об этом рассказала российская пропагандистка Маргарита Симоньян в интервью'ю коллеге Вячеславу Манучарову.

Одесса не по зубам

Пропагандистка заявила, что Россия выходит "не из мечты, а из реальности". По ее словам, оккупанты должны оставить за собой те территории, которые сейчас находятся под их контролем и вписаны в конституцию РФ.

"Я не думаю, что Одесса была бы здесь. Ну мы не взяли же Одессу. Если возьмем — да, до инаугурации Трампа", — сказала Маргарита Симоньян.

Кроме того, пропагандистка отметила, что российский диктатор Владимир Путин якобы "ни разу не говорил об Одессе", хотя она его "неоднократно спрашивала, в том числе публично".

Отметим, что еще в октябре прошлого года Симоньян заявляла, что Одесса якобы "русский город". Так же Путин тоже неоднократно упоминал Одессу в своих выступлениях.

Напомним, Силы обороны сорвали наступление россиян на юге Украины. Также мы сообщали, при каких условиях оккупанты могут возобновить наступательные действия.