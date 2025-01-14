Россияне пытаются прорваться через Днепр

Российские военные. Фото: иллюстративное/росСМИ

Боевая ситуация на Херсонском направлении кардинально не меняется, но враг не оставляет попыток владеть островами на Днепре. Впрочем, Силы обороны Украины дают отпор атакам россиян.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Бой за острова

По словам спикера, в приоритете российских оккупантов — три днепровских острова. Речь идет о Большом Потемкинском, Казацком и Забиче. Именно на этом участке враг чаще всего пытается атаковать и проводить штурмовые действия. Также продолжается контрбатарейная борьба между правым и левым берегами Днепра.

"Есть достижения у нашей артиллерии. Каждый день уничтожается как особый состав врага, так и вооружение, которое у него есть. Это и артиллерийские системы. Особое внимание на работе по экипажам беспилотников, которые терроризируют местное население", — рассказал Сергей Братчук.

Кроме того, Силы обороны регулярно уничтожают плавсредства, с помощью которых россияне пытаются переправляться через проливы Днепра. В целом ситуация на этом участке фронта остается под контролем ВСУ.

Напомним, российские пропагандисты отказались от планов захватить Одессу. Также мы рассказывали, как Силы обороны сорвали попытку наступления врага на юге.