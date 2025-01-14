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Россия хочет прорвать оборону на юге — к чему готовиться

14 января 2025 15:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне пытаются прорваться через Днепр
Российские военные. Фото: иллюстративное/росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Боевая ситуация на Херсонском направлении кардинально не меняется, но враг не оставляет попыток владеть островами на Днепре. Впрочем, Силы обороны Украины дают отпор атакам россиян.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Бой за острова

По словам спикера, в приоритете российских оккупантов — три днепровских острова. Речь идет о Большом Потемкинском, Казацком и Забиче. Именно на этом участке враг чаще всего пытается атаковать и проводить штурмовые действия. Также продолжается контрбатарейная борьба между правым и левым берегами Днепра.

"Есть достижения у нашей артиллерии. Каждый день уничтожается как особый состав врага, так и вооружение, которое у него есть. Это и артиллерийские системы. Особое внимание на работе по экипажам беспилотников, которые терроризируют местное население", — рассказал Сергей Братчук.

Кроме того, Силы обороны регулярно уничтожают плавсредства, с помощью которых россияне пытаются переправляться через проливы Днепра. В целом ситуация на этом участке фронта остается под контролем ВСУ.

Напомним, российские пропагандисты отказались от планов захватить Одессу. Также мы рассказывали, как Силы обороны сорвали попытку наступления врага на юге.

Одесса война Днепр Херсонская область остров наступление

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