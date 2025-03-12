Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ пытается спасти Крымский мост от украинских дронов arrow

РФ пытается спасти Крымский мост от украинских дронов

12 марта 2025 12:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Новая защитная бона возле Крымского моста
Крымский мост. Фото: Цензор.Нет
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Новое неизвестное сооружение появилось в акватории возле Крымского моста. Местные предполагают, что это еще один бон, который должен защищать объект от украинских дронов.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Читайте также:

Новое защитное сооружение

Новый объект возле Крымского моста заметили на фотографиях со спутника. На более старых фиксациях на той же локации его не было. Скорее всего, это новый ряд защитных бонов. Добавим, у северной части Керченского моста со стороны Черного моря в конце января было установлено 17 барж таких заграждений. В октябре их уже было 36, однако потом эти сооружения разбросало осенними штормами по акватории.

None - фото 1
Новый объект на спутниковом снимке. Фото: Крымский ветер

Кроме того, россияне продолжают топить в Керченском проливе заградительные конструкции типа "еж".

Напомним, недавно мы писали о диверсии в Крыму, которую устроили партизаны АТЭШ. А также о срыве поставок горючего с оккупированного полуострова.

Одесса Новости Одессы Крымский мост море война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама