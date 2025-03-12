Новая защитная бона возле Крымского моста

Крымский мост. Фото: Цензор.Нет

Новое неизвестное сооружение появилось в акватории возле Крымского моста. Местные предполагают, что это еще один бон, который должен защищать объект от украинских дронов.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

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Новое защитное сооружение

Новый объект возле Крымского моста заметили на фотографиях со спутника. На более старых фиксациях на той же локации его не было. Скорее всего, это новый ряд защитных бонов. Добавим, у северной части Керченского моста со стороны Черного моря в конце января было установлено 17 барж таких заграждений. В октябре их уже было 36, однако потом эти сооружения разбросало осенними штормами по акватории.

Новый объект на спутниковом снимке. Фото: Крымский ветер

Кроме того, россияне продолжают топить в Керченском проливе заградительные конструкции типа "еж".

Напомним, недавно мы писали о диверсии в Крыму, которую устроили партизаны АТЭШ. А также о срыве поставок горючего с оккупированного полуострова.