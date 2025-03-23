Коли знищать Кримський міст — що каже військовий експерт

Незаконна споруда Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Побудований росіянами Кримський міст — незаконна споруда, яка стане однією з цілей українських військ. Рішення про його знищення уже ухвалене, питання лише в ресурсах. Водночас українські ракети "Нептун", стають потужнішими та далекобійнішими.

Про це у суботу, 22 березня, в етері каналу "Фабрика новин" заявив речник УДА Сергій Братчук.

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Кримський міст — ключова ціль

За його словами, українські сили продовжують завдавати ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Однією з ключових цілей залишається Кримський міст. Братчук каже, що, це не лише військова необхідність, а й символічний крок.

"Кримський міст є незаконним і буде знищений. Це питання часу та наявності необхідних ресурсів. Рішення ухвалене, і як тільки буде достатньо ресурсів, міст піде під воду. Можливо, цей момент співпаде з днем нашої перемоги — символічно і стратегічно важливо", — заявив Сергій Братчук.

Чим знищать Кримський міст

Водночас за його словами, українські ракети "Нептун" значно вдосконалені та вже демонструють дивовижні результати. Він натякнув, що саме вони можуть стати вирішальними у майбутньому Кримського моста.

"Колись їх не сприймали серйозно, але тепер вони стали потужнішими та дальнобійнішими. Нептун "подорослішав" і став набагато ефективнішим", — наголосив військовий експерт.

Братчук також підкреслив, що для ефективного використання ракетної зброї необхідна не тільки якість, а й кількість.

"Не можна обмежитися десятком ракет. Має бути 100, 200, а краще 3 000. Це серйозна стратегія, яка реалізується поступово", — пояснив він.

За словами речника УДА, операції зі знищення ворожих об'єктів тривають, але для успішного завершення потрібне терпіння та ретельна підготовка.

Нагадаємо, ми писали, як РФ намагається врятувати Кримський міст від українських дронів. Окрім цього, окупанти продовжують посилену охорону Кримського мосту, використовуючи різноманітні загородження та сучасні системи ППО.