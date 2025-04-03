Завод "Затока" в Крыму. Фото: Милитарный

Оккупанты опасаются атак ВСУ по заводам в оккупированном Крыму. Местные жители заметили, что бухту судостроительного завода "Залив" в Керчи охраняет речной артиллерийский катер.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Охрана усилена

Напомним, что еще в январе оккупанты перекрыли баржами бухту, чтобы обезопасить инфраструктуру от морских дронов. Теперь охрана усилена — к одному из защитных сооружений пришвартован артиллерийский катер проекта 1204 "Шмель", который может поражать цели на воде.

Катер "Шмель"

"Шмель" — речной артиллерийский легкобронированный катер. Имеет 73 тонны водоизмещения и 27 метров в длину. Может набирать скорость до 24 узлов. Кроме того, лодка вооружена одной 76-мм пушкой, пулеметами, имеет пусковую установку на 17 140-мм РСЗО и переносной ЗРК. В Азовское море такие катера во время войны перешли из состава Каспийской флотилии.

Защита завода. Фото: Крымский ветер

Защита завода. Фото: Крымский ветер

Что производит завод

Завод "Залив" строит военные корабли для российского флота. Летом прошлого года на судостроительном предприятии начали формировать корпус нового российского универсального десантного корабля "Иван Рогов". Ранее на нем был построен малый ракетный корабль "Аскольд", который ВСУ уничтожили в ноябре 2023 года.

Напомним, недавно мы писали о поражении десантных катеров в Крыму. А также о праве собственности на недвижимость на полуострове.