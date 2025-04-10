ПАСЕ заставит Россию возместить убытки от аннексии Крыма

Зал ПАСЕ. Фото: Крымско-татарский ресурсный центр

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает необходимость учитывать ущерб, нанесенный Россией Украине, начиная с 2014 года. В частности, это касается и аннексии Крыма.

Текст опубликован на сайте Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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Решение ПАСЕ

Документ закрепляет, что Реестр убытков, созданный для компенсаций Украине, касается не только того, что происходило после начала полномасштабного вторжения. А расширяется и на события 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Это означает, что в него будут включены потери нашего государства от захвата полуострова, боевых действий на востоке Украины и других актов агрессии РФ.

Новые санкции

В резолюции также отмечается, что международные механизмы возмещения ущерба должны охватывать всех жертв России, включая жителей Крыма, пострадавших от оккупации. Кроме того, Ассамблея призвала институты Европейского Союза ввести новые санкции против ряда предприятий на территории РФ и лиц, способствовавших агрессии.

Напомним, недавно мы писали о выставке вражеской техники. А также об одесситах, которые требовали вернуть родных из плена.