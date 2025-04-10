Митинг родственников военнопленных в Одессе - фото

Митингуя на дороге. Фото: Новини.LIVE

Родные пленных военных вышли на митинг под здание Одесской областной военной администрации. Оттуда люди прошлись по проспекту Шевченко до Парка Победы, чтобы напомнить обществу о необходимости возвращения наших бойцов домой.

Сообщают журналисты Новости.LIVE с места событий.

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Митинг возле ОВА

Люди вышли на улицы, чтобы напомнить обществу и власти о защитниках, которых еще не вернули из плена. К митингу в Одессе присоединилось немало гостей из других городов Украины, чьи родные сейчас находятся в руках оккупантов. Виктория — одна из участниц акции, она требует вернуть домой брата.

"К нам на митинг приехали люди из Николаева, из Винницы, из Хмельницкой области. Люди знают, что их родные живы. Я находила сведения и о своем брате в плену. О каждом появляются сведения. Конечно, со временем, но информация о наших пленных всегда появляется",— говорит Виктория Азанова.

Виктория Азанова, волнуется за брата, фото: Новини.LIVE

Люди на митинге, фото: Новини.LIVE

Приговоры россиян

Муж Анны Гундзя также попал в плен к россиянам. Оккупанты безосновательно признали его террористом и осудили на 14 лет лишения свободы.

"Для нас это боль. В стране люди за были что идет война. Из нашей группы очень много бойцов без вести пропали. И никто не дает никакого ответа. Никто не ищет наших ребят, которые пропали. Поэтому мы хотим привлечь внимание общества к этой проблеме. Моего мужа россияне осудили на 14 лет",— говорит Анна Гундзя.

Анна Гундзя, волнуется за мужа. Фото: Новини.LIVE

Митинг возле ОВА Фото: Новини.LIVE

Люди обратились в ООН

Муж Натальи воевал в 28-й бригаде им. Рыцарей Зимнего похода. После очередного задания он не вернулся, поэтому женщина призывает меджународные организации помочь ей в поисках своего любимого.

"Обращаюсь к Международному Черному Кресту и к миссии ООН. Найдите наших родных. Сколько пропавших, сколько погибших... Сестра и сын моего мужа очень его ждут и не спят по ночам. Пожалейте сына и верните отца домой",— говорит Наталья.

Наталья, вышла на митинг. Фото: Новини.LIVE

Митингующие на проспекте. Фото: Новини.LIVE

Митингующие идут к парку Победы. Фото: Новини.LIVE

После часовой акции под стенами ОВА люди прошли маршем по проспекту Шевченко в сторону парка Победы. В ходе своей процессии они призвали одесситов присоединяться к митингу, чтобы как можно больше людей обратили внимание на проблему военнопленных.

Напомним, еще недавно мы писали о праздновании 10 апреля. А также об адексе в плену РФ.