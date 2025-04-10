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Поверніть рідних — біля Одеської ОВА відбувся мітинг (Фото)

10 квітня 2025 15:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Мітинг родичів військовополонених в Одесі — фото
Мітингувальники на дорозі. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Рідні полонених військових вийшли на мітинг під будівлю Одеської обласної військової адміністрації. Звідти люди пройшлися ходою проспектом Шевченка до Парку Перемоги, аби нагадати суспільству про необхідність повернення наших бійців додому.

Повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Мітинг біля ОВА

Люди вийшли на вулиці, аби нагадати суспільству і владі про захисників, яких ще не повернули з полону. До мітингу в Одесі долучилося чимало гостей з інших міст України, чиї рідні зараз у руках окупантів. Вікторія — одна з учасниць акції, вона вимагає повернути додому брата.

"До нас на мітинг приїхали люди з Миколаєва, з Вінниці, з Хмельниччини. Люди знають, що їхні рідні живі. Я знаходила відомості і про свого брата в полоні. Про кожного з'являються відомості. Звичайно, з часом, але інформація про наших полонених завжди з'являється", — каже Вікторія Азанова.

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Вікторія Азанова хвилюється за брата. Фото: Новини.LIVE
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Люди на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Вироки росіян

Чоловік Ганни Гундзя також потрапив у полон до росіян. Окупанти безпідставно визнали його терористом та засудили на 14 років позбавлення волі.

"Для нас це біль. У країні люди забули, що триває війна. З нашої групи дуже багато бійців безвісти зникли. І ніхто не дає ніякої відповіді. Ніхто не шукає наших хлопців, які зникли. Тому ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї проблеми. А мого чоловіка росіяни засудили на 14 років", — каже Ганна Гундзя.

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Ганна Гундзя хвилюється за чоловіка.  Фото: Новини.LIVE
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Мітинг біля ОВА. Фото: Новини.LIVE

Люди звернулися до ООН

Чоловік Наталі воював у 28-й бригаді ім. Лицарів Зимового походу. Після чергового завдання він не повернувся, тому жінка закликає світову спільноту допомогти їй у пошуках свого коханого.

"Звертаюся до Міжнародного Червоного Хреста та до місії ООН. Знайдіть наших рідних. Скільки зниклих, скільки загиблих... Сестра та син мого чоловіка дуже його чекають та не сплять ночами. Пожалійте сина й поверніть батька додому", — каже Наталя.

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Наталя вийшла на мітинг. Фото: Новини.LIVE
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Мітингувальники на проспекті. Фото: Новини.LIVE
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Мітингувальники йдуть до парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Після годинної акції під стінами ОВА люди пройшли маршем проспектом Шевченка у бік парку Перемоги. Під час своєї процесії вони закликали одеситів приєднуватися до мітингу, щоб якнайбільше людей звернули увагу на проблему військовополонених.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про святкування 10 квітня. А також про пекло в полоні РФ.

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