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Нас не хотіли віддавати — одеський морпіх про пекло у полоні РФ

20 березня 2025 22:33
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор
Обмін полоненими з РФ – історія морпіха з Одеси, який пережив полон
Дмитро Дмитрієв на службі. Фото: Дмитро Дмитрієв/особистий архів
Вікторія Яслик - редактор
Вікторія Яслик
редактор

Полон випробування, що неможливо уявити тим, хто не пережив його сам. Тижні, місяці, інколи навіть і роки в неволі без зв’язку з рідними, у постійній невідомості, під тиском ворога. Як українські захисники витримують цей жах? 

Про це журналістам Новини.LIVE розповів старший лейтенант Дмитро Дмитрієв, який повернувся з російського полону.

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Мрія дитинства

Стати військовим Дмитро вирішив ще в дитинстві, адже виріс у сім'ї військовослужбовців. Безперечно, були думки вступити до навчального закладу та здобути іншу професію, але хлопець вирішив продовжити сімейну династію. Саме це стало поштовхом для вступу до Харківського військового університету.

"Були думки піти в морський інститут одеський або на якийсь юридичний факультет. Все ж таки я виріс у військовій частині, дивився на це з дитинства, і зброю тримав, і по техніці військовий лазив, і в мене була така тяга до військової служби, до армії",  каже Дмитро.

старший лейтенант Дмитро Дмитрієв
Старший лейтенант Дмитро Дмитрієв про мрію з дитинства. Фото: Новини.LIVE

Служба Дмитра розпочалася з п'яти років навчання у військовому виші, після чого він продовжив у військах. Спочатку чоловік став танкістом  професія, яка його захоплювала, адже коли живеш своєю справою, прагнеш досягти майстерності. Протягом трьох років військовий невпинно вдосконалював свої навички, відточуючи їх. 

Повномасштабне вторгнення 

На момент повномасштабного вторгнення 36-та окрема бригада морської піхоти, у якій служив Дмитро, перебувала на черговій ротації в Маріуполі. Він згадує, що того дня все відбувалося дуже швидко.

"Тоді, 24 лютого, посеред ночі, під ранок була тривога, всіх підняли, коротенька нарада, і сказали, що починається повномасштабне вторгнення Росії. Команда  бойовим екіпажем сісти на танки і виїхати в певний район зосередження" розповів чоловік.

Дмитро Дмитрієв, на службі
 Дмитро Дмитрієв на завданні. Фото: Дмитро Дмитрієв/особистий архів 

Так Маріуполь у житті Дмитра зіграв значну роль. На початку повномасштабного вторгнення мало хто припускав, що події розгорнуться саме таким чином.

Оборона Маріуполя 

Оборона Маріуполя тривала 86 днів, із них 82  місто було повністю оточене ворогом. Для бригади, у якій служив Дмитро, оборона виявилась непростою: 48 днів вони протримались з командою, проте ворог все ж таки виявився сильнішим. Попри це, військові не втрачали надії вирватися з оточення і здійснили дві спроби прориву. Ворог не давав жодного шансу, постійно тримаючи українських захисників у напрузі.

"Під час другої спроби вийти почали обстрілювати знову колону з технікою, і якраз на виїзді з заводу "Азовмаш" ми вистрибнули з машини. Поблизу нас там 50 метрів була будівля, ми забігли до підвалу пересидіти, відкрили планшет, по планшету подивились приблизний маршрут руху, куди нам треба рухатись, як нам треба йти" каже військовий. 

старший лейтенант Дмитро Дмитрієв
Старший лейтенант Дмитро Дмитрієв про оборону Маріуполя. Фото: Новини.LIVE

Щоб набратися сил перед новою спробою виходу, бійці вдень відпочили, а як тільки почало сутеніти, рушили вперед. У групі було 15 осіб, серед яких  дві дівчини. Шляху назад не було, лише вперед.

"Десь до 10 кілометрів ми пройшли, почалось перед нами рух в посадці, ми побачили там фари, коли вийшли з нижньої балки. Нам почали кричати російською мовою: "Стоять, не двигаться! Руки вверх, оружие сложить! Кто дернется, завалим!". Ми склали зброю, адже вони сказали, що наші всі здалися вже в полон" розповів Дмитро.

Дмитром Дмитрієв, фото з особистого архіву
Дмитро Дмитрієв біля танка. Фото: Дмитро Дмитрієв/особистий архів 

Російський полон

На той момент вибору не було: позаду палав "Азовсталь", адже  це відбувалось в день, коли була організована здача заводу. Група нічого про це не знала, оскільки перебували в іншому місці, а зв'язку з підрозділами не було, інформації теж. Тому було прийняте рішення почати рух на вихід, що закінчилось складанням зброї та здачею всієї бригади у полон.

"Перші дні у полоні, скажу так, було страшно, я не розумів, що буде з нами далі, куди ми потрапили, що взагалі відбувається, наскільки це все серйозно" зауважив чоловік. 

старший лейтенант Дмитро Дмитрієв
Старший лейтенант Дмитро Дмитрієв про російський полон. Фото: Новини.LIVE

Але поруч були побратими, з якими можна розділити страхи та підтримувати один одного. Навіть у руках ворога легше зберігати рівновагу з людьми, які за весь час служби вже стали рідними. З ними навіть знаходився час для жартів.  

"І жартували навіть, казали, для нас 10 місяців  це була якась така космічна цифра. Ми всі казали, зараз до літа все добре буде, нас обміняють, повернемось додому. Але вже потім з часом почали розуміти, що все настільки серйозно і ніхто не збирається нас віддавати" говорить Дмітрієв.

Зв'язку з рідними не було, жодного листа, жодної звістки. Ти залишився один у пеклі, та навіть у компанії побратимів хочеться відчути те саме дитяче тепло сім'ї. Відчути маму, яка з дитинства виховувала свого сина, якого в один фатальний день ворог взяв у полон. Коли інші хлопці отримували листи, Дмитро залишався без новин із дому, і це біло важко переносити.

"Хлопцям приходили листи, приходили фотографії. Вже після обміну мати казала, що вона мені відправляла листи. І не один раз, але вони до мене не доходили. Мені давали змогу написати листа. Я написав три або чотири листи, і досі вони не дійшли. Жодної інформації. Але десь саме перед моїм обміном, у 2024 році, через два дні після мого дня народження мене викликали на черговий допит і показали відеозвернення моєї мами. Емоції були неперевершені" розповів чоловік.

старший лейтенант Дмитро Дмитрієв
Старший лейтенант Дмитро Дмитрієв про дні в російському полоні. Фото: Новини.LIVE

Чоловік зізнається, що все-таки сльози не вдалося втримати. Коли за два роки не було жодної інформації, що там вдома, побачити та почути маму яка каже: "Синку, в нас все добре, ми сумуємо за тобою", було найкращим подарунком для минулого дня народження.

Зневіра на обмін 

Попри підтримку побратимів, зневіра поступово підкрадалась. Дмитро аналізував ситуацію і бачив, що ворог по-особливому жорстоко поводиться з тими, хто захищав Маріуполь. Почалися емоційні навантаження та накрути в голові. Думки про можливі 10 років у полоні лякали. Надії на обмін майже не було.

"Хлопці розраховували на свята, і потім, коли відкриваються камери і з усього барака забирають тільки дві людини на обмін з двохсот п'ятдесяти, хлопці трішки засмучувалися. Я не розраховував і чекав дзвіночка, прийде час, та й прийде час. Це було морально важко" каже Дмитро.

Дмитро Дмитрієв на службі
Дмитро Дмитрієв на навчанні. Фото: Дмитро Дмитрієв/особистий архів 

Повернення додому

Думки, що додому не вдасться повернутися, заполонили голову. Не побачити сім'ї, друзів і життя ніколи не буде як раніше. Але одного дня двері камери відчинилися та назвали прізвище Дмитрієв. Чоловіка спустили на перший поверх та завели в так званий "отстойник", що свого типу є карцером. Тоді віддають мішок з речами та виводять. 

"Я думаю, мабуть, наступний етап, на наступне місце якесь, СІЗО, зону якусь. Грузять в автозак, але я розумію, що там один військовослужбовець, другий, третій... Під час розмови ми розуміємо, що різні посади в різних місцях потрапили до полону. Це може бути якимось етапом, і нас було там, ну, десь чоловік сім в одну машину. Ми приїхали, вже чую запах керосина, і я розумію, що ми приїхали на аеродром. Ну, сім чоловік не будуть транспортувати кудись там літаком. Але нас загрузили в літак, там вже були люди, потім наступна зупинка була через чотири години. Ще людей загрузили, і потім, коли ми прилетіли, мабуть, в Білорусі вже, нас вигрузили з літака в автобуси і сказали, ви їдете на обмін" розказав військовий.

старший лейтенант Дмитро Дмитрієв
Старший лейтенант Дмитро Дмитрієв про повернення додому. Фото: Новини.LIVE

Після повернення на територію України Дмитро відразу кинувся шукати волонтерів, щоб попросити телефон і подзвонити мамі. Номер він пам’ятав ще зі школи й був упевнений, що вона його не змінила.

"Телефоную до мами і розказував їй вірша телефоном. Я коли був в полоні, писав вірші, і коли я одразу подзвонив по телефону, то спробував розказати вірш, який написав. Натупив, звичайно, але це таке, були емоції просто" каже чоловік.

Дмитро Дмитрієв, повернення з полону
 Дмитро Дмитрієв, повернення з російського полону. Фото: Дмитро Дмитрієв/особистий архів 

Наступного дня мама, батько й уся сім'я поїхали зустрічати свого героя. 

Плани на майбутнє 

Зараз Дмитро, проходить реабілітацію, адже полон залишає свої відбитки на здоров'ї. Проте чоловік не втрачає бойового духу, а навпаки будує плани на майбутнє. Оскільки потрібно рухатися вперед, досягати своїх цілей і здійснювати мрії, однією з яких є подорож за кордон. 

"Хочу подорожувати, поїхати за кордон, подивитись інші держави, якісь визначні місця це моя мрія. Я завжди хотів потрапити за кордон, але не знав, що це буде саме так" підсумував Дмитро.

старший лейтенант Дмитро Дмитрієв
Старший лейтенант Дмитро Дмитрієв про плани на майбутнє. Фото: Новини.LIVE

Це одна історія з тисячі, яка показує: головне  не втрачати надію, адже вдома чекають. Чекають кожного, хто боронить українську землю. Попри всі випробування, які довелося пережити, Дмитро не втратив віри в життя. Він пройшов крізь жахи полону, але зумів зберегти силу духу та прагнення до майбутнього. 

Раніше ми писали, що на Миколаївщину з полону повернулися 12 бійців. А також, що у Чорному морі немає кораблів ворога. Яка небезпека для Одещини?

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